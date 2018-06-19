Тегеран, 19 июня, 2018, 13:26 — ИА Регнум. Высокопоставленный иранский военный Мохаммед Али Джафари заявил, что вооруженные силы страны могут усовершенствовать свои баллистические ракеты таким образом, что их радиус действия достигнет 2 тыс. км, сообщает 19 июня Al Arabia.

Tasnim News Agency Пуск иранской ракеты «Эмад». 2015

«У нас есть вся необходимая научная база для усовершенствования дальности наших ракет, но это не отвечает интересам нашей политики», — подчеркнул иранский военный.

Напомним, ранее Джафари заявлял, что дальность действия иранских баллистических ракет ограничена лимитом, установленным высшим руководителем Ирана аятоллой Али Хаменеи.