Москва, 19 июня, 2018, 13:19 — ИА Регнум. ЦБ готов к дискуссии по вопросу введения новых, более гибких тарифов по ОСАГО. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 июня, об этом в ходе пленарного заседания сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Иван Шилов ИА REGNUM Эльвира Набиуллина

«Мы готовы обсуждать параметры изменений с депутатами, на предварительных обсуждениях было много вопросов, мы открыты к диалогу», — заверила она депутатов.

Набиуллина рассказала, что для учета особенностей риска каждого водителя предлагается ввести 50 категорий водителей — сейчас их пять — по соотношению различных критериев, которые включают стаж, возраст, аварийность и так далее.

«То есть каждый водитель сможет рассчитывать на наиболее справедливую цену для себя», — сказала Набиуллина.

С переходом на новую систему «для аккуратных водителей не будут закладываться риски водителей, которые часто попадают в аварию», уточнила она.

«Повышение гибкости тарифов приведет к усилению конкуренции, даже в сложные регионы будут приходить компании, которые отказывались там работать, а потребители сначала получат большую доступность полисов, а в перспективе как результат конкуренции — лучшие ценовые условия», — заверила глава ЦБ.