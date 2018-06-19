Махачкала, 19 июня, 2018, 13:18 — ИА Регнум. Авария на газопроводе в Хасавюртовском районе Дагестана оставила без газоснабжения почти 5,5 тыс. абонентов. Причина — утечка газа на сварном шве надземного газопровода высокого давления диаметром 200 мм в селении Цияб-Ичичали, сообщили ИА REGNUM 19 июня в республиканском управлении МЧС.

Nao24.ru Без газа

По данным ведомства, без газа остались 14 селений, в том числе само село Цияб-Ичичали, а также Архида, Адильотар, Бамматюрт, Кандаураул, Кадыротар, Казмаул, Колоб, Куруш, Новососитли, Сулевкент, Сивух, Тутлар, Шагада.

В управлении сообщили обещают, что восстановление газоснабжения будет проведено уже к вечеру 19 июня. В настоящее время авария локализована, температура воздуха на месте отключения +24С, что очевидно имеет значения для проведения работ. население оповещено о проведении ремонтных работ через минареты мечетей и местное телевидение.

В МЧС пообещали, что подача газа будет возобновлена уже к вечеру 19 июня.

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Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года в Хасавюртовском районе уже происходила авария наи газопроводе. Тогда без газа остались жители шести населенных пунктов. Под отключение попали Байрамаул, Генжаул, Муцалаул, Новый Костек, Костек, Садовое.