Симферополь, 19 июня, 2018, 13:09 — ИА Регнум. Власти Крыма признали крайне низкое качество уборки мусора в Симферополе, призвав местные власти найти выход из текущего положения. Об этом 19 июня на заседании крымского правительства заявил глава Крыма Сергей Аксёнов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым. Приморская трасса

«Когда мы переломим ситуацию? Мы должны найти выход из положения: ни один мусорный бак не должен быть завален пакетами. В общем, ситуация достаточно негативная, качество уборки очень низкое, зачастую баки переполнены», — отметил Аксёнов.

По словам главы администрации крымской столицы Игоря Лукашёва, на сегодня на территории города в механизированной уборке дорог задействован один автомобиль-пылесос, остальные — в ремонте.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре прошлого года ООО «МУП «ЖЭК» из-за долга в 950 тысяч рублей перед компанией «Экоград» спровоцировало образование мусорной свалки возле многоэтажного дома в Симферополе.