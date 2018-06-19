Москва, 19 июня, 2018, 13:09 — ИА Регнум. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина обещает следить за ситуацией вокруг натурального вреда в рамках возмещения убытков по ОСАГО, передает корреспондент ИА REGNUM 19 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Эльвира Набиуллина

Преимущественное натуральное возмещении вреда по ОСАГО, на взгляд Набиуллиной, «подрывает возможности для мошеннического бизнеса автоюристов».

«По новым договорам уже 15−20 процентов возмещения происходит в натуральном виде. Мы внимательно будем следить, чтобы не было нареканий граждан по качеству ремонта», — заверила Набиуллина депутатов Госдумы.