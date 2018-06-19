Москва, 19 июня, 2018, 13:20 — ИА Регнум. Масштабные бюджетные траты на крупные политические проекты, вопреки обещаниям, так и не привели к масштабному экономическому росту по всей стране, считает экономический аналитики Института глобализации и социальных движений Даниил Григорьев. Об этом он заявил 19 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что прибыль российских банков за пять месяцев 2018 года упала на 20%.

ИА REGNUM Кредитование

«Хорошо дела будут идти только у лидеров отрасли, ну, а также у тех учреждений, которые в целом могут рассчитывать на помощь государства, — отметил Григорьев. — Для изменения ситуации необходим экономический рост в районе 5%, на который не могут рассчитывать даже самые оптимистичные чиновники и эксперты, и это неудивительно. Для роста экономики необходимо главным образом увеличение спроса со стороны частного сектора, а для этого частный сектор должен эти деньги откуда-то получить. Естественно ожидать их от государства, но правительство РФ проводит политику, направленную на формирование профицита бюджета, то есть изъятие средств из частного сектора».

Также он отметил, что анонсированные планы по снижению доли социальных обязательств ввиду пенсионной реформы также не способствуют укреплению спроса, за счёт которого российские предприятия могли бы оживить деловую активность.

«Масштабные бюджетные траты на крупные политические проекты, вопреки обещаниям, так и не привели к масштабному экономическому росту по всей стране, — отметил Григорьев. — Без увеличения реальных доходов населения, заработных плат и социальных выплат, создания большого количества новых перспективных вакансий и снижения издержек (логистических, энергетических и прочих) ни на какие перемены надеяться не стоит. В лучшем случае нас ждёт затяжная стагнация, в худшем — она будет сменяться периодическими резкими обвалами. Банковский сектор здесь может лишь следовать за глобальной ситуацией в экономике, укрупняясь за счёт выхода из игры неудачных участников рынка и поддерживаясь на плаву лидерами индустрии. Никакого внезапного прогресса в этом случае не предвидится».

Более того, в сложившейся ситуации, по мнению Григорьева, даже серьёзное удешевление кредита уже не приведёт к всплеску деловой активности.

Напомним, что, по данным Центробанка, показатели банковской системы за 2017 год свидетельствуют о её восстановлении после кризиса 2014−2015 годов.

«Количество отзывов лицензий в 2017 году сократилось почти вдвое по сравнению с 2016 годом. Можно говорить о том, что большая часть работы по очищению банковского сектора выполнена, и в течение двух-трех лет она будет завершена полностью», — отмечается в отчете Банка России.

Кроме того, регулятор отмечает, что российская экономика стала расти за счёт достижения макроэкономической стабильности. Так, по данным ЦБ, инфляция достигла целевого показателя в 4% уже в середине года. К концу 2017 года показатель снизился до 2,5%. Этому, в частности, способствовал урожай по итогам года, а также цена на нефть, которая оказалась выше прогнозируемых данных.