Москва, 19 июня, 2018, 13:16 — ИА Регнум. Если в ближайшие пять лет российская экономика не добьётся устойчивого роста, то банковский сектор ждут трудные времена, считает экономический аналитик Института глобализации и социальных движений Даниил Григорьев. Об этом он заявил 19 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость ЦБ РФ о том, что в январе-мае 2018 года прибыль российских банков составила на 19,3% меньше, чем за тот же период 2017 года.

Банк России

«Опубликованные данные находятся в полном согласии с предыдущими оценками и показателями, — сказал Григорьев. — В частности, неделю назад в СМИ появилось краткое содержание исследования рейтингового агентства АКРА, из которого следует, что лишь пятая часть банков является прибыльной и стабильной и способной к уверенной самостоятельной деятельности. Примечательно, что однозначных причин падения прибыли в документах ЦБ не называется, однако большинство экспертов связывают это с идущей процедурой оздоровления банковской системы, санацией проблемных учреждений, ужесточением резервных требований и т. п. По словам главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, расходы на это составили более 2,5 трлн рублей».

При этом Григорьев отметил, что нельзя сказать, будто мы наблюдаем какую-то ужасную картину, так как активы банковской сферы хоть медленно, но растут, равно как и объём депозитов, кредитование резидентов экономики.

«Однако, по оценкам тех же аналитиков, без серьёзного экономического роста, связанного с положительной динамикой долгосрочного корпоративного кредитования с низким риском, ближайшие пять лет банковский сектор ожидает стагнация», — спрогнозировал эксперт.

Напомним, что, как стало известно 19 июня из отчета Банка России, в январе-мае 2018 года прибыль российских банков составила на 19,3% меньше, чем за тот же период 2017 года.

За первые пять месяцев года банки заработали 527 млрд рублей. За аналогичный период 2017 года прибыль кредитных организаций составила 653 млрд рублей.