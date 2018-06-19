Пермь, 19 июня, 2018, 12:58 — ИА Регнум. Администрация города Перми ответила на обращение координатора пермского отделения общественного движения «Суть времени» Гурьянова Павла по поводу запрета Знамени Победы во время шествия «Бессмертный полк», сообщает 19 июня корреспондент ИА REGNUM.

Рене Магритт. Репродуцирование запрещено. 1937

В ответе за личной подписью начальника департамента культуры и молодежной политики города Перми Елены Негановой сказано, что администрация не является организатором акции «Бессмертный полк», поэтому все вопросы необходимо направлять в Пермскую региональную историко-патриотическую общественную организацию «Бессмертный полк. Пермь».

Таким образом, считает Гурьянов, администрация города вновь предпочла «умыть руки» и дистанцироваться от факта запрета Знамени Победы на 9 мая.

Более того, в ответном письме содержится информация, которую, убеждены активисты, можно расценить как приравнивание государственной символики России, в том числе и Знамени Победы, к корпоративным символам.

«Дополнительно сообщаем, согласно Устава Полка, размещенного на сайте и определяющего правила поведения Акции, при ее проведении исключено использование любой корпоративной, политической и иной символики (флаги, растяжки, транспоранты), поскольку Акция не носит имиджевый и политический характер», — отмечается в ответе администрации.

Однако, как заметили активисты, в администрации города допустили неверную интерпретацию словосочетания «иная символика», включив в нее флаги, растяжки, транспоранты. На сайте некоммерческой организации есть подробное разъяснение, что именно относится к иной символике:

«Логотипы, эмблемы, названия, фирменный стиль и пр. на любых носителях (в том числе на портрете солдата)».

Таким образом, резюмируют активисты «Сути времени», о запрете государственной символики России речи не идет, а администрация города тщательно старается избежать ответа на достаточно внятный вопрос.

Напомним, 9 мая в Перми во время проведения акции «Бессмертный полк» была запрещена государственная символика, в том числе и Знамя Победы. Данный факт вызвал бурю негодования среди общественности. Однако власти региона предпочитают не говорить на эту тему.