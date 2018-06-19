Москва, 19 июня, 2018, 12:44 — ИА Регнум. В ближайшие годы Центральный банк России сохранит свою прежнюю денежно-кредитную политику, направленную на таргетирование инфляции. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 июня заявила председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы.

Иван Шилов ИА REGNUM Эльвира Набиуллина

«В последующие годы наша политика должна быть не менее осмотрительной, потому что мы должны закрепить инфляцию на низком уровне, закрепить уверенность людей в завтрашнем дне», — заявила Набиуллина.

Она подчеркнула, что это не так просто и не происходит автоматически.

«На инфляцию влияют инфляционные ожидания, а на инфляционные ожидания — структура инфляции», — подчеркнула она.

Среди ключевых негативных факторов Набиуллина отметила рост цен на бензин, рост цен на ЖКХ, «которые даже при низких цифрах общей инфляции подогревают инфляционные ожидания, и это чувствительные факторы».