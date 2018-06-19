Москва, 19 июня, 2018, 12:28 — ИА Регнум. Бывший президент Украины Леонид Кравчук, говоря о перспективах перехода Крыма под украинскую юрисдикцию, выдаёт собственные мечты за реальность. Об этом написал в Twitter член Совета Федерации РФ Алексей Пушков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Пушков

Таким образом российский сенатор прокомментировал заявление первого президента Украины о том, что Россия может добровольно отказаться от Крыма в силу «непомерных материальных затрат» на восстановление инфраструктуры полуострова.

«Кравчук размечтался. На деле добровольно отказаться от Крыма должна была сама Украина еще в 1991 году, поскольку Крым никогда не был украинским, попал в ее состав в силу политического казуса, а его жители никогда не связывали своего будущего с Украиной», — написал Пушков.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июня заместитель председателя комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что крымчане никогда не допустят возвращения региона Украине.

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