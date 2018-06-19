Рим, 19 июня, 2018, 12:33 — ИА Регнум. Если не будет найдено общеевропейского решения чрезвычайной ситуации в сфере миграции, дело может закончиться распадом Шенгенской зоны, полагает премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Такое заявление он сделал во время брифинга перед началом переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель в понедельник, 18 июня.

Шенгенская виза

Границы Италии — это естественные границы Евросоюза, и Италия не может больше справляться с общеевропейскими проблемами сама, добавил Конте.

Решения должны быть именно общеевропейскими, а не двухсторонними между странами ЕС, такой подход не поможет в решении проблемы, цитирует Конте во вторник, 19 июня, La Stampa.

Канцлер Германии в ответном выступлении выразила солидарность с позицией Италии, подтвердив, что европейские страны должны принять участие в решении этой проблемы.

Конте и Меркель обсуждали темы укрепления внешних границ и управления миграционными потоками в качестве двух основных методов решения проблемы, передает информагентство Ansa со ссылкой на свои источники в аппарате канцлера.

Ожидается, что власти Евросоюза сформулируют новое коллективное решение по проблеме миграции в конце июня 2018 года.