Алеппо, Сирия, 19 июня, 2018, 12:30 — ИА Регнум. Жемчужина сирийской архитектуры, цитадель города Алеппо вновь открыла свои двери для посетителей, сообщает агентство Prensa Latina 19 июня со ссылкой на заявление министерства культуры Сирии.

Цитадель Алеппо

По словам начальника отдела археологии и музеев города Акрама Карра Келе, реставраторы поработали над тронным залом, мельницей и различными сооружениями на территории цитадели. Отремонтированы также вход и части восточной и южной стен.

Цитадель закрылась для посетителей в 2012 году, когда более 60% территории Алеппо были оккупированы террористами. Значительный ущерб постройке был причинен в 2014 году, когда экстремисты вырыли тоннель под одной из стен замка и взорвали более 4 тонн взрывчатых веществ. Алеппо был освобожден в декабре 2016 года.