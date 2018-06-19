Цитадель Алеппо вновь доступна для посетителей
Алеппо, Сирия, 19 июня, 2018, 12:30 — ИА Регнум. Жемчужина сирийской архитектуры, цитадель города Алеппо вновь открыла свои двери для посетителей, сообщает агентство Prensa Latina 19 июня со ссылкой на заявление министерства культуры Сирии.
По словам начальника отдела археологии и музеев города Акрама Карра Келе, реставраторы поработали над тронным залом, мельницей и различными сооружениями на территории цитадели. Отремонтированы также вход и части восточной и южной стен.
Цитадель закрылась для посетителей в 2012 году, когда более 60% территории Алеппо были оккупированы террористами. Значительный ущерб постройке был причинен в 2014 году, когда экстремисты вырыли тоннель под одной из стен замка и взорвали более 4 тонн взрывчатых веществ. Алеппо был освобожден в декабре 2016 года.