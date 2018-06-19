Тула, 19 июня, 2018, 12:19 — ИА Регнум. Председателем избирательной комиссии Тульской области избран Павел Веселов. Решение было принято 18 июня на заседании облизбиркома, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Веселова представил на заседании комиссии член ЦИК России Евгений Шевченко. Ранее Павел Веселов был рекомендован на должность председателя областной комиссии решением Центризбиркома.

В итоге за назначение Веселова члены областной избирательной комиссии проголосовали единогласно.

Сергей Костенко, до этого работавший на посту председателя избирательной комиссии Тульской области, уволился в связи с личными обстоятельствами.

Добавим, что ближайшие выборы в Тульской области состоятся уже 9 сентября, в единый день голосования — в 19 муниципальных образованиях состоятся выборы депутатов местных собраний.