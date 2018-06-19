Лондон, 19 июня, 2018, 12:18 — ИА Регнум. Бывший министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг призвал к легализации марихуаны, сообщает 19 июня Associated Press.

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Причиной подобного заявления со стороны бывшего главы внешнеполитического ведомства стало мнение о том, что борьба с данным запрещенным наркотиком была проиграна. Поэтому лучше его разрешить.

Хейг выступил с данным призывом после того, как запрещенный препарат позволили применить в лечебных целях для 12-летнего подростка, страдающего эпилепсией.

Напомним, употребление марихуаны, в том числе и в медицинских целях, запрещено в Великобритании.