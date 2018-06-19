Великий Новгород, 19 июня, 2018, 12:09 — ИА Регнум. Дума Великого Новгорода на внеочередном заседании сегодня, 19 июня, назначила выборы депутатов думы нового, шестого созыва на единый день голосования, 9 сентября 2018 года. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, вопрос о назначении выборов был единственным в повестке дня заседания, которое длилось всего чуть более шести минут.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Планируется, что действующий состав думы, полномочия которого истекают в сентябре, соберётся ещё на несколько заседаний — очередное назначено на 28 июня.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всоставе думы Великого Новгорода — 30 депутатов, из которых 15 избираются в одномандатных округах, ещё 15 — по партийным спискам. Городская дума нового созыва после своего избрания проголосует и за нового мэра города: в связи с отменой прямых выборов кандидаты на пост градоначальника сначала пройдут конкурсный отбор, затем их ожидает голосование депутатов.