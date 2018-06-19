Москва, 19 июня, 2018, 12:07 — ИА Регнум. Сегодня, 19 июня, на утренних торгах рубль продемонстрировал негативную динамику по отношению к американскому доллару США, что в принципе не удивительно на фоне неопределённости на товарно-сырьевом рынке в преддверии заседания ОПЕК+ в Вене на котором должно будет оглашено решение ОПЕК+ в условиях дальнейшего существования пакта ОПЕК+ о сокращении уровня поставок сырья на товарно-сырьевой рынок. Беспокойство инвесторов на этой неделе будет высоким, и оно ещё не раз скажется и на рынке сырья и на коренных финансовых рынках, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Вернувшиеся с праздничных дней инвесторы из Юго-Восточной Азии устроили массовую распродажу активов на основных торговых площадках, что на сегодня символизирует продолжение торговых войн между КНР и США, которые должны будут явить миру новые свои предложения по внешнеторговым санкциям в отношении КНР в срок до 7 июля. Это естественно стало спусковым крючком для бегства глобальных инвесторов от рисковых активов и стало поводом и для продаж на валютном рынке, в пользу укрепления американского доллара на международном валютном рынке играет страх глобального потрясения на мировом рынке торговли и в целом на финансовом рынке многие боятся нового витка турбулентности как в январе и феврале 2018 года», — пояснил эксперт.

В ближайшее время рубль будет находится под давлением по совокупной массе новостей играющих на руку американскому доллару США и выходу инвесторов с развивающихся рынков, к коим и наш рынок относится. В целом могло быть и хуже, но глобальные стратеги из Morgan Stanley отмечают в своих комментариях, что, несмотря на то, что развивающиеся рынки уже прилично штормит, наша страна выглядит для глобальных инвесторов некоторым островом стабильности, учитывая волатильность активов в Турции, Аргентине и Бразилии.

«В текущих условиях не исключено формирование нового торгового диапазона для российской национальной валюты в пределах от 65 рублей за один американский доллар США, до 67,50 — 70 рублей за один доллар США на фоне бегства инвесторов от риска и усиления геополитического противостояния между США и другими странами мира в рамках глобальной внешнеторговой войны», — полагает Блинов.

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