Медведев: правительство готово активно работать со Счётной палатой
Москва, 19 июня, 2018, 11:59 — ИА Регнум. Правительство России готово активно взаимодействовать со Счётной палатой РФ. Об этом в ходе встречи с руководителем контрольно-надзорного органа Алексеем Кудриным заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
По его словам, для правительства России взаимодействие со Счётной палатой является обычной практикой. Медведев подчеркнул, что надеется на сохранение такого формата работы и при новом руководителе Счётной палаты.
Также премьер-министр РФ отметил, что правительство и ведомство Кудрина должны вместе работать в рамках реализации национальных проектов, заданных новым майским указом президента РФ Владимира Путина.
Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня Алексей Кудрин в ходе заседания комитета Госдумы по контролю и регламенту заявил, что по итогам 2017 года Счётной палате РФ удалось вернуть в федеральный бюджет на 10 млрд рублей больше, чем годом ранее.
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