Москва, 19 июня, 2018, 11:59 — ИА Регнум. Правительство России готово активно взаимодействовать со Счётной палатой РФ. Об этом в ходе встречи с руководителем контрольно-надзорного органа Алексеем Кудриным заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

По его словам, для правительства России взаимодействие со Счётной палатой является обычной практикой. Медведев подчеркнул, что надеется на сохранение такого формата работы и при новом руководителе Счётной палаты.

Также премьер-министр РФ отметил, что правительство и ведомство Кудрина должны вместе работать в рамках реализации национальных проектов, заданных новым майским указом президента РФ Владимира Путина.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня Алексей Кудрин в ходе заседания комитета Госдумы по контролю и регламенту заявил, что по итогам 2017 года Счётной палате РФ удалось вернуть в федеральный бюджет на 10 млрд рублей больше, чем годом ранее.

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