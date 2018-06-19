Ярославль, 19 июня, 2018, 11:54 — ИА Регнум. 19 июня на заседании комитета по бюджету, налогам и финансам Ярославской областной думы некоторые депутаты выразили сомнение в том, что в области выполняются майские указы президента. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Pixabay.com Выросли ли зарплаты у бюджетников?

В частности, их озвучила депутат от «Справедливой России» Ольга Секачева:

Вот бюджетникам перед выборами президента была сделана доплата. Как только выборы прошли ни медики, ни учителя, ни воспитатели детских садов надбавку по указам президента не получают. Вот сейчас они ждали, что будет корректировка бюджета, что им разово, в виде премии, субсидии это дело будет возвращено. Сейчас, я так понимаю, этого нет. Мы с вами говорим о повышении минимальной оплаты труда. Но фактически люди его не увидели, потому что включили ту стимулирующую часть, которую они получали раньше, в этот оклад, и работники получают то же самое», — сказала депутат.

Директор регионального департамента финансов Илья Баланин возразил, что ситуация отнюдь не такая, и указы президента в Ярославской области выполняются неукоснительно.

Я с вами не соглашусь в данном вопросе. Что касается указов президента, то как в прошлом, так и в этом году мы их выполняем и отчитываемся ежемесячно в Минтруд по данному направлению. Здесь никто задачи с правительства Ярославской области не снимал, и в текущем году все взятые обязательства будут выполнены, здесь у меня сомнений нет. У нас не произошло снижения, все выплаты производятся, у меня есть данные на 1 июня, мы указы выполняем, я не знаю, откуда у вас такие сведения», — сказал директор департамента финансов Ярославской области Илья Баланин.

Что же касается минимального размера оплаты труда, то, по словам Ильи Баланина, повышение произошло фактически.

Те ставки, которые были в учреждениях, где работники получали 8 — 9,5 тыс рублей — они стали получать больше. И в целом для областного бюджета рост минимального размера оплаты труда стоит порядка 500 млн рублей, эти средства работники получат на руки, то есть фактически повышение произошло», — сказал директор регионального департамента финансов.

Но с ним не согласился депутат Михаил Парамонов, который рассказал, за счет чего произошло это повышение.

Фактически мы не увидели увеличения фонда оплаты труда в муниципальных учреждениях. Я выступал неоднократно, предупреждал, что увеличение заработной платы будет проводиться за счет сокращения рабочих мест. Это мы сейчас и наблюдаем. Приходят люди и говорят: в нашем учреждении идет сокращение рабочих мест из-за того, что надо выполнить решения президента. А дополнительных средств на это не поступило. Эти моменты мы на местах видим», — отметил он.

Михаил Парамонов порекомендовал чиновникам съездить в муниципальные учреждения, пообщаться с сотрудниками, которым якобы добавляли заработную плату, и посмотреть — увеличились ли фонды оплаты труда.