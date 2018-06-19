Москва, 19 июня, 2018, 11:49 — ИА Регнум. Законопроект, освобождающий некоторые виды бизнеса от обязательного использования контрольно-кассовой техники (ККТ), Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 19 июня.

(сс) CWitte Счеты

Речь идет о ККТ, которые при проведение торговых операций передают данные онлайн в налоговые органы. Такие кассы используются сегодня как организациями, так и индивидуальными предпринимателями, а с 1 июля 2018 года их использование становится обязательным.

В связи с этим, авторы законопроекта прописывают исключения — то есть, выделяют определенные бизнесы, которым не обязательно использовать ККТ. Так, не использовать такую технику можно будет при расчетах на борту самолета в полете, а также при оплате перевозок пассажиров в транспорте с турникетами. Речь идет в том числе и о метро. Отменяется обязательство использовать ККТ организациям и ИП, работающим в вендинговой отрасли — то есть, при продаже товаров через торговые автоматы.

Ко второму чтению профильный комитет доработал законопроект и исключил обязательства по использованию ККТ еще для ряда бизнесов. Так, от использования будут освобождены правоохранительные органы, а именно ФСБ, СВР, ФСО. Как отмечали депутаты, их функционирование и работа и так находятся под должным контролем.

Нововведение также распространится на кредитные организации при расчетах и других банковских операциях, а также организации, которые взимают плату за использование парковочных мест.

Помимо этого, законопроект также разрешает не использовать такую технику государственным и муниципальным библиотекам при оказании услуг — например, ксерокопировании или фото. Кроме того, использовать ККТ в труднодоступных местностях также будет необязательно.