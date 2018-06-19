Москва, 19 июня, 2018, 11:55 — ИА Регнум. Замедление темпов развития и в Европе и США служит катализатором того, что эти страны вместо урегулирования своих разногласий путём переговоров начинают прибегать к повышению уровня торговых барьеров, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он 19 июня заявил корреспонденту ИА REGNUM, комментируя заявление министерства коммерции КНР, которое констатировало, что политика пошлин, поднятая на щит американским президентом, не соответствует тенденциям современного мира.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Экономика

«Общая тенденция к снижению уровня торговых барьеров действовала на протяжении всего послевоенного периода, — рассказал Колганов. — И эта политика выгодна наиболее развитым странам. Она предоставляет им более широкие возможности для торговой экспансии, поскольку они обладают преимуществами и в уровне производительности труда, и в научно-технологическим уровне. Для стран с наиболее низким уровнем развития, наоборот, более логична политика защиты своего внутреннего рынка, в том числе и путём таможенных пошлин, для того чтобы обеспечить подъём национального производства, и эти страны по мере укрепления своей национальной экономики тоже переходят к политике торговой открытости. Такова общеисторическая тенденция».

Однако, по словам Колганова, эта тенденция неоднократно прерывалась в тех случаях, когда развитые страны сталкивались с экономическими трудностями и периодически пытались эти трудности преодолеть за счёт своих торговых партнёров, поднимая уровень таможенных пошлин.

«В широких масштабах мы наблюдали этот эпизод в период так называемой Великой депрессии 1929−1933 годов, — заметил Колганов. — Там действительно шли настоящие торговые войны, и уровень международного торгового обмена был восстановлен только в послевоенный период. Не исключаю, что экономические сложности, с которыми сейчас сталкиваются экономики развитых стран (а мы наблюдаем замедление темпов развития и в Европе, и в США), служат таким катализатором того, что эти страны вместо урегулирования своих разногласий путём переговоров начинают прибегать к повышению уровня торговых барьеров».

Напомним, что в обнародованном 19 июня заявлении министерства коммерции КНР сказано, что развязывание торговой войны с США и нарушение правил рынка не соответствуют тенденциям современного мира и наносят ущерб интересам, народам и компаниям двух государств, а также всего мира. Сам Китай, в свою очередь, обещает не отказываться от политики свободной торговли. В то же время Пекин уже принял решение о введении ответных таможенных пошлин на американские товары и обещает не останавливаться на этом, если президент США Дональд Трамп продолжит свою протекционистскую политику.