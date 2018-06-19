Ярославль, 19 июня, 2018, 11:38 — ИА Регнум. Выборы депутатов Ярославской областной думы обойдутся бюджету дороже, чем планировалось, из-за применения современных технологий и ожидаемого наплыва кандидатов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM председатель избирательной комиссии Ярославской области Олег Захаров.

Yarregion.ru Выборы

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на выборы в сентябре 2018 года планировалось потратить около 70 млн рублей, но региональные власти вносят изменения в бюджет с увеличением стоимости еще на 50 млн.

70 млн были заложены без точных расчетов. Но этой суммой невозможно было бы обойтись. На выборы губернатора было потрачено без малого 100 млн, на выборы президента — 113,5 млн. Выборы в областную Думу отличаются от президентских и губернаторских большим количеством работы для избирательных комиссий. Одних бюллетеней вместо 1 уже 50 тиражей. Кандидатов ожидается порядка полутора тысяч, на прошлых выборах было почти 900 кандидатов по партийным спискам и около 400 в одномандатных округах. Кроме того, территориальные и участковые комиссии обязаны организовать прием заявлений о голосовании по месту нахождения, а это дежурство, требующее оплаты. На участках будут применяться коибы, видеонаблюдение с он-лайн-трансляцией и составление протоколов с куар-кодом, что требует увеличения времени работы комиссий, их обучения и дежурств», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель избирательной комиссии Ярославской области Олег Захаров.

Депутаты бюджетного комитета поддержали просьбу исполнительной власти об увеличении финансирования выборов.