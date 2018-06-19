Люксембург, 19 июня, 2018, 11:35 — ИА Регнум. 19 июня европейское правосудие подтвердило, что лидер французской партии «Национальное объединение» (бывший «Национальный фронт») Марин Ле Пен должна вернуть €300 тыс., требуемых Европейским парламентом из-за сомнительного найма парламентского помощника, пишет газета Le Figaro.

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Суд ЕС, базирующийся в Люксембурге, отказал Марин Ле Пен в требовании аннулировать решение о необходимости возврата суммы, принятое Европейским парламентом в конце 2016 года.

Марин Ле Пен обвиняется в том, что заплатила €209 400 Катрин Гризе за работу в качестве помощника в парламенте. Европейское бюро по борьбе с мошенничеством расценило этот найм как фиктивный. Марин Ле Пен была членом Европейского парламента с июля 2004 по июнь 2017 года.