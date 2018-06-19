Курган, 19 июня, 2018, 11:39 — ИА Регнум. Без ванн, горячей воды, канализации живет почти половина зауральцев. При этом 92% из них добросовестно оплачивает коммунальные платежи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Свердловскстате.

Александр Дейнека. Деревня. 1934

За январь-март 2018 года доходы от основного вида деятельности организаций, оказывающих жилищно-коммунальные услуги, составили 4 млрд 731,8 млн рублей. Фактические платежи населения за предоставленные жилищно-коммунальные услуги составили 3 млрд 035 млн рублей или 92,3% от предъявленных к оплате сумм. Задолженность населения за ЖКУ на конец марта 2018 года, с учётом долгов за предыдущие годы, составила 2 млрд 635 млн рублей. И, как следует из данных статистики, несмотря на серьёзные долги населения, коммунальные компании не остаются внакладе.

А вот за что зауральцы платят? Удельный вес жилья, имеющего изношенность 66−70%, составил в 2017 году 10% общей площади жилищного фонда области, свыше 70% — 3,9%. То есть 13% зауральцев бытует в непригодных для проживания домах. Основная масса «аварийки» расположена в сельской местности. Доля площади жилого фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в Курганской области составила 41,8%, что значительно ниже среднего показателя по России, сообщают уральские статистики. Лишь 59,3% жилфонда оборудовано водопроводом, 54,6% — канализацией, 64,9% — отоплением, 88,5% — газом, 42,3% — горячим водоснабжением, 45,8% — ваннами.

Большинство жилых домов, а именно 46% общей площади, было построено в 1971 — 1995 годы, в период активного строительства отдельного жилья для населения. Из них 66% общей площади жилых помещений. В сельской местности 63,7% — деревянные дома. Только 2,9% жилфонда находится в государственной собственности, в частной — 94,2%.

Жилищный фонд Курганской области по состоянию на 1 января 2018 года — это 21,1 млн кв. м общей площади. В среднем на одного жителя приходится 25 кв. м.