Рим, 19 июня, 2018, 11:14 — ИА Регнум. Глава МВД Италии Маттео Сальвини поручил возглавляемому им министерству подготовить для него досье о цыганах в Италии, чтобы знать, «сколько их, как и чем они занимаются», передает во вторник, 19 июня, Il Tempo.

Франц Николаевич. Цыганский табор в лесу. 1842

Эти заявления прозвучали после инцидента на миланском центральном вокзале, где двое цыган были задержаны за кражу. Сальвини отметил, что за последние 10 лет никто из итальянских чиновников не занимался этим вопросом, и в результате государство не понимает, что происходит в этой сфере.

Заявления министра вызвали резкую критику со стороны его политических оппонентов. В намерении провести «перепись» цыган эти оппоненты видят проявления расизма и фашизма.

Сальвини в свою очередь отмечает, что им движет исключительно желание добиться соблюдения законов, которое к тому же приведёт и к иным благим последствиям.

«Некоторые называют этот план шокирующим. Почему? Я думаю в том числе и об их бедных детях, которых приучают воровать и жить в беззаконии», — написал Сальвини на своей странице в Twitter.