Ярославль, 19 июня, 2018, 11:06 — ИА Регнум. Комитет Ярославской областной думы по бюджету, налогам и финансам поддержал выделение дополнительных 50 млн рублей на проведение выборов депутатов Ярославской облдумы в сентябре 2018 года. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Pixabay.com КОИБ

Как пояснил директор департамента финансов регионального правительства Илья Баланин, выяснилось, что денег на выборы не хватает.

«К сожалению, сейчас недостаточно средств на проведение выборов депутатов областной думы, и мы сейчас предусматриваем дополнительно 50 млн рублей, так как выросли ряд расценок по некоторым направлениям: по Ростелекому, по доставке и печатанию бюллетеней. Поэтому необходимо 50 млн, хотя, если честно, мы считали, что средства заложены в полном объеме», — сообщил депутатам директор департамента финансов Ярославской области Илья Баланин.

Всего на выборы депутатов облдумы в 2017 году было заложено около 70 млн рублей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в избирательной комиссии Ярославской области, большая часть этих средств — оплата труда членов избирательных комиссий.

Выборы в Ярославскую областную думу пройдут 9 сентября 2018 года. Будут избраны 50 депутатов, половина по одномандатным округам, половина — по партийным спискам.