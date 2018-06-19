Москва, 19 июня, 2018, 11:02 — ИА Регнум. Герои социалистического труда должны оперативно получить льготы, предусматривающие освобождение от уплаты взносов на капремонт. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе рассмотрения проекта поправок к федеральному бюджету 2018 года на пленарном заседании Госдумы, передает корреспондент ИА REGNUM 19 июня.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Капитальный ремонт

Вопрос подняла глава комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская («Справедливая Россия»). Так, по ее словам, льгота по капремонту действует для героев СССР, но не распространятся на героев соцтруда. При этом под такую льготную категорию подпадает малочисленная группа граждан.

«Сумма смехотворная для федерального бюджета — 1 млн 614 тыс. рублей», — подчеркнула Хованская.

Володин в свою очередь попросил депутатов и правительство РФ оперативно решить вопрос и найти необходимое финансирование.

«Вопрос серьезный и поднят совершенно правильно. Давайте мы этот вопрос отразим в постановлении Госдумы при принятии бюджета во втором чтении, если там действительно небольшие средства необходимы на оплату этих льгот», — сказал Володин.

Он отметил несправедливость того, что льгота распространяется на героев России, но не действует в отношении героев соцтруда.

«Давайте подумаем, как найти решение. Это уважаемые люди, это те, кто во многом сделал нашу страну и процветающей, и сильной. Они сегодня уже преклонного возраста, и мы должны об их вкладе в развитие нашей страны помнить», — отметил Володин.

Присутствующий при обсуждении поправок в федеральный бюджет на 2018 год глава Минфина Антон Силуанов заверил, что необходимые средства будут найдены и инициатива парламентариев получит поддержку.