Донецк, 19 июня, 2018, 10:42 — ИА Регнум. Позиции Донецкой Народной Республики подвергались обстрелам со стороны киевских боевиков четыре раза за последние сутки, сообщила 19 июня пресс-служба Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Михаил Авилов. Артиллерийский обстрел неприятельского наблюдательного пункта. 1914-1917

«Горловское направление: минометы 82 мм — 1 раз; РПГ/СПГ — 4 гранаты; АГС — 1 раз; крупнокалиберное стрелковое оружие — 2 раза; легкое стрелковое оружие — 2 раза», — говорится в сообщении.

В донецком направлении украинские бандиты применили 120 мм минометы. В зоне обстрела оказались Зайцево, Докучаевск, Новоласпа. Всего по ним было выпущено 55 боевых зарядов.

Добавим, что применение Киевом вооружений нарушает достигнутые ранее договоренности о прекращении огня, минские соглашения и международные нормы.