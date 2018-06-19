Москва, 19 июня, 2018, 10:36 — ИА Регнум. Слова Леонида Кравчука о том, что Россия может вернуть Крым Украине, поскольку инфраструктура полуострова требует крупных вложений средств, нуждаются в дополнительной расшифровке, считает шеф-редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский. Фактически Кравчук признал, что Крым был, есть и будет российским.

Аполлинарий Васнецов. Крымский вид. 1893

Пункт первый. Когда господин Кравчук заявляет, что Россия не может справиться с Крымом, потому что для развития полуострова необходимы непосильные затраты, то возникает вопрос — а как эти «непосильные затраты» может выделить Украина, которая находится в гораздо более худшем экономическом положении?

Исходя из этого можно предположить, что первый украинский президент считает, что Украина финансово не сможет потянуть Крым. И обратим внимание на его слова: как только на Украине станут жить лучше, чем в Крыму, то Крым вернется. В это он не верит.

Соответственно, он в принципе не верит в то, что у Украины когда-нибудь в принципе появятся средства на то, чтобы можно было содержать Крым. Следовательно, слова господина Кравчука можно расценить как признание того факта, что Крым уже окончательно ушел от Украины и никогда не вернется. Поэтому все разговоры о его возвращении, которые звучат со стороны отдельных украинских чиновников — это ничто иное, как пропаганда, рассчитанная на украинцев.

И второе. Кравчук считает, что если Крым и вернется Украине, то это станет результатом международного давления. Опять же, начнем расшифровывать. Это означает, что, по мнению Леонида Кравчука, Украина не может самостоятельно решить крымский вопрос.

Украина, таким образом, ждет либо международной конференции, либо некоего переговорного процесса с участием определенных посредников. Но, видимо, на этом мероприятии и должно произойти окончательное признание Крыма российским со стороны Украины.

Именно так я расцениваю его слова. И мне кажется, что в данном случае Леонид Макарович еще раз подтвердил очевидный всем факт: Крым российский, он такой есть и он таким будет навечно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Леонид Кравчук заявил, что Крым может вернуться на Украину, так как сегодняшняя ситуация схожа с положением дел в середине ХХ века. Тогда якобы «Россия не могла справиться с Крымом», и передала его Киеву.

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