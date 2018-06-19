Анадырь, 19 июня, 2018, 10:32 — ИА Регнум. Компания «Млада», резидент территории опережающего развития (ТОР) «Беринговский», запустила производство детского питания в Чукотском автономном округе. Об этом сообщила во вторник, 19 июня, пресс-служба Минвостокразвития.

ParentingPatch Детское питание

По данным ведомства, компания в рамках подписанного с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» соглашения открыла детскую молочную кухню.

Отмечается, что проект, стоимость которого составляет 3,5 млн рублей, реализован в Анадыре.

Как передавало ИА REGNUM, 6 июня полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сообщил, что на Дальнем Востоке реализуются около 1,4 тыс. инвестиционных проектов. По его словам, общий объем инвестиций к 2024 году достигнет почти 4 трлн рублей.

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