Париж, 19 июня, 2018, 10:38 — ИА Регнум. По данным ООН, число беженцев достигло 68,5 млн человек, около половины из них — дети, сообщает AFP.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Welcome

«Кризис в Демократической Республике Конго, война в Южном Судане и преследование рохинджа в Мьянме подтолкнули насильственное перемещение к рекордному уровню», — говорится в ежегодном докладе ООН.

Согласно статистике, скачок, зарегистрированный в 2017 году (+3,1 млн человек), намного превышает незначительный рост в 2016 году (+300 тыс. человек). Результаты объясняются резким увеличением числа беженцев.

«Мы живем в то время, когда соответствующий ответ на принудительное перемещение людей по всему миру требует нового и более всеобъемлющего подхода», — заявил Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

По данным доклада, беженцы, покинувшие свои страны, чтобы избежать конфликта и преследований, составляют 25,4 млн из 68,5 млн человек, что на 2,9 млн человек больше, чем в 2016 году.

В то же время число лиц, ищущих убежище, в конце 2017 года увеличилось до 3,1 млн человек. Около 40 млн лиц «перемещаются» внутри страны.

Сирия остается страной с наибольшим числом внутренней миграции, за ней следуют Колумбия, Демократическая Республика Конго и Афганистан.

Что касается беженцев, то более 1/5 из них составляют палестинцы. Остальное приходится на пять стран: Сирия, Афганистан, Южный Судан, Мьянма и Сомали.

Турция остается самой большой страной, в которой проживает 3,5 млн беженцев, в основном сирийцев.

Статистика показывает, что 85% беженцев живут в развивающихся странах, а не в странах Северного полушария.