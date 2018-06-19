Мадрид, 19 июня, 2018, 10:24 — ИА Регнум. Французский нападающий Антуан Гризманн продлил контракт с мадридским «Атлетико». Об этом сообщается на сайте клуба.

DSanchez17 Антуан Гризманн

Соглашение продлено до 2023 года. Предыдущий контракт форварда был рассчитан до 2022 года.

Кроме того, контракт с «Атлетико» до 2024 года продлил французский защитник Лукас Эрнандес. А полузащитник сборной Франции Тома Лемар подписал контракт с мадридцами, перейдя из «Монако».

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Отметим, что в данный момент все три футболиста находятся в расположении сборной Франции на чемпионате мира в России.

Как сообщало ИА REGNUM, сборная Франции одержала победу над командой Австралии в стартовом матче мирового первенства со счётом 2:1. Голами отметились Антуан Гризманн и Поль Погба.

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