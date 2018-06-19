Москва, 19 июня, 2018, 10:15 — ИА Регнум. В январе-мае 2018 года прибыль российских банков составила на 19,3% меньше, чем за тот же период 2017 года. Об этом говорится в отчете, опубликованном Банком России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

За первые пять месяцев года банки заработали 527 млрд рублей. За аналогичный период 2017 года прибыль кредитных организаций составила 653 млрд рублей.

Отчетность ЦБ предоставили 519 банков, при этом 169 из них показали убыток на общую сумму 315 млрд рублей. Прибыльные банки — их 350 — заработали 842 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году, по данным ЦБ, российская экономика стала расти за счет достижения макроэкономической стабильности. В середине года инфляция достигла целевого показателя в 4%, а к концу 2017 года показатель снизился до 2,5%.

Читайте подробнее: Инфляция и санация: Глава ЦБ ответит на вопросы депутатов Госдумы