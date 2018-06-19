Ярославль, 19 июня, 2018, 10:10 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля объявила закупку на ремонт помещений в собственном здании. Как следует из документов, делается это для создания чайной комнаты, где планируется проведение «чаепитий с приемом пищи», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Страница в Facebook Владимира Слепцова Мэр Ярославля Владимир Слепцов

Напомним, в здании мэрии Ярославля всю зиму и весну проводился масштабный ремонт, который сейчас завершается. Однако, как выясняется, не учли важную деталь: мэру негде пить чай.

«В помещениях №49 и 50 2-го этажа ремонтные работы проводились достаточно недавно. Но в результате осмотра этих помещений была установлена необходимость проведения ремонтных работ в связи с изменением назначения помещения. Внешний вид должен соответствовать интерьеру помещения №51 (переговорная). Цель проведения работ — подготовить помещение для проведения времени после переговоров. В настоящее время в этих помещениях планируется проведение чаепитий с приемом пищи», — сообщается в документации.

Перед этим помещения осмотрела комиссия и установила, что техническое состояние помещений ограничено работоспособно, не соответствует необходимому уровню репрезентативности для организации новой функции. Например, «полы не соответствуют задуманной стилистике интерьера».

В закупочной документации сказано, что для организации чайной комнаты необходимо выполнить ремонт этих помещений, а именно ремонт стен и потолков, окраску стен и потолков, замену систем электроснабжения (при необходимости), ремонт пола, замену перегородки между помещениями на более качественную и надежную.

Источник финансирования работ — бюджет города.