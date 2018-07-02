Москва, 3 июля, 2018, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 3 июля, в России отмечается День ГИБДД МВД РФ. Профессиональный праздник сотрудников автоинспекции установил министр внутренних дел РФ Рашид Нургалиев в 2009 году.

Александр Мариинский ИА REGNUM ГИБДД сопровождает торжественное шествие

Государственная автомобильная инспекция МВД СССР была образована в 1936 году, когда постановлением Совета народных кoмиccapoв от 3 июля 1936 года было утверждено «Положение o Государственной автомобильной инспекции Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД CCCP».

Впрочем, первые регулировщики на улицах Москвы появились еще в 1918 году. На тот момент в их экипировку входили только свистки. Спустя два года возник термин «автоинспекция» — Декретом совета народных комиссаров «Об автомобильном движении по г. Москве и ее окрестностям (правила)» был создан специальный орган по контролю за соблюдением правил движения и эксплуатации транспорта.

В 1922 году была утверждена Инструкция постовому милиционеру по порядку пользования жезлом, который вручали всем постовым. Жезл был красного цвета с жёлтой рукояткой и достигал в длину 11 вершков. Еще через три года Моссовет создал отдел регулирования уличного движения (ОРУД).

Тогда же на улицах Москвы появились первые светофоры. Например, на Страстной (ныне Пушкинской) площади установили два семафора с поворачивающими крыльями, которыми регулировщик управлял вручную, поворачивая крылья вокруг оси на 90 градусов. В 1930-х годах появились светофоры с циферблатами наподобие часов, поделенными на красные и зеленые сектора. Однако водители плохо различали стрелки этих конструкций, поэтому вскоре их заменили на привычные для нас светофоры. Первые такие семафоры (мачтовый и висячий) установили в 1932 году в Москве на пересечении Кузнецкого моста с улицами Неглинной и Петровкой.

Наконец, в 1936 году появляется ГАИ. Новая служба должна была выполнять одновременно несколько важных задач. Её сотрудники занимались профилактикой аварийных ситуаций, боролись с неправильным использованием транспортных средств, разрабатывали технические нормы и измерители эксплуатации автотранспорта, следили за процессом подготовки водительских кадров, а также вели количественный и качественный учет автопарка.

В 1959 году СССР присоединился к международной «Конвенции о дорожном движении» и «Протоколу о дорожных знаках и сигналах», которые были приняты в 1949 году на конференции ООН по дорожному и автомобильному транспорту. С учётом этих документов с 1 января 1961 году в СССР впервые ввели единые для всей территории страны правила дорожного движения.

В конце 1960-х — начале 1970-х годов в СССР появились новые массовые модели легковых автомобилей, из-за чего структура ГАИ подверглась реорганизации. Были выделены отдельные подразделения, которые занимались патрулированием дорог, регистрацией транспортных средств, техосмотром и организацией движения. Для приема экзаменов у водителей создали экзаменационно-регистрационные подразделения.

В 1998 году указом президента РФ Бориса Ельцина ГАИ МВД РФ была переименована в Государственную инспекцию безопасности дорожного движения МВД РФ (ГИБДД МВД РФ).

Сегодня в состав Госавтоинспекции входят подразделения технического надзора, дорожной инспекции и организации движения, розыска автомототранспортных средств, пропаганды безопасности дорожного движения, лицензионно-разрешительной деятельности, организационно-аналитические, регистрационно-экзаменационные и контрольно-профилактические. Самое многочисленное подразделение — дорожно-патрульная служба.

Стражам дорожного порядка даже устанавливают памятники. Например, в Белгороде стоит памятник «самому честному гаишнику» с надписью: «Добрая слава лучше богатства». Прототипом для него стал инспектор ДПС Павел Гречихин, прослуживший в ГАИ более 35 лет. В своей работе он руководствовался исключительно законом, о чём свидетельствует хотя бы то, что однажды он привлёк самого себя к административной ответственности за проезд перекрёстка на красный свет. За нарушение правил ПДД поплатился и сын Гречихина — он получил штраф за неправильную парковку. Исключением не стала и супруга инспектора, которую он привлёк к ответственности за переход улицы в неположенном месте.