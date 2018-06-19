Рим, 19 июня, 2018, 10:06 — ИА Регнум. Вице-премьер Италии Луиджи ди Майо в интервью газете Huffington Post Italien, опубликованном 19 июня, дал высокую оценку политике немецкого канцлера Ангелы Меркель.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

По словам ди Майо, позиция Ангелы Меркель в последние дни «гораздо более благоприятна для Италии», а также канцлер «думает об интересах немцев». Он отметил, что надеется на большую согласованность в Евросоюзе (ЕС) в вопросе миграции и предупредил, что Италия больше не будет приветствовать новые суда НПО в своих портах.

«Мы должны найти решение на европейском уровне, мы не можем ждать более», — сказал ди Майо.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение двух ближайших недель до саммита стран ЕС Ангела Меркель должна попытаться разрешить миграционный вопрос путем заключения двусторонних соглашений со странами ЕС. Этот срок предоставил ей президиум партии ХСС вместе с главой МВД Хорстом Зеехофером.