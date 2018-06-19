Анкара, 19 июня, 2018, 10:05 — ИА Регнум. Вооруженные силы Турции «нейтрализовали» 26 членов Рабочей партии Курдистана на территории Ирака, сообщает 19 июня Anadolu.

Иван Шилов ИА REGNUM ВВС Турции

Термин «нейтрализовали» включает в себя как физическую ликвидацию противника, так и его захват в плен или добровольную сдачу. Удары по позициям курдских повстанцев наносились с применением авиации.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, которая на протяжении многих лет ведет борьбу с правительством страны за право обладание собственной автономией.