Санкт-Петербург, 19 июня, 2018, 10:18 — ИА Регнум. Кот Ахилл, ставший животным-оракулом проходящего в России чемпионата мира по футболу, сегодня, 19 июня, предсказал победу футбольной сборной России в предстоящем матче с командой Египта, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Кот Ахилл

Эта игра начнется в 21:00 на стадионе «Санкт-Петербург» на Крестовском острове. Она откроет второй тур группового этапа ЧМ-2018.

Предсказание кота-оракула происходит путем выбора одной из двух совершенно одинаковых кормушек, рядом с которыми закреплены маленькие флажки стран-участниц предстоящей игры.

В этот раз Ахилл понюхал мяч между мисками и сразу подошел к той, что с флагом России. Кураторы кота-оракула заявили, что Ахилл, разумеется, будет следить за предстоящим матчем.

Сегодняшнее гадание стало третьим предсказанием Ахилла. Первые два уже сбылись — кот верно предугадал победу сборной России в матче открытия ЧМ-2018 с командой Саудовской Аравии 14 июня в Москве, а затем безошибочно выбрал Иран в качестве фаворита в игре с Марокко, которая прошла в Санкт-Петербурге.

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Напомним, кот Ахилл смог предсказать результаты нескольких матчей, проходивших в Санкт-Петербурге, во время Кубка Конфедераций в 2017 году.

Ахиллу два года, он страдает врождённой глухотой и живет в Эрмитаже, где ловит мышей. Перед началом своей «работы» на ЧМ, Ахилл прошел полное ветеринарное обследование и был признан годным к роли оракула.

Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.