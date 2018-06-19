Москва, 19 июня, 2018, 10:00 — ИА Регнум. Встреча лидеров КНДР и Китая 19 июня станет не просто докладом Ким Чен Ына председателю КНР: на ней будет выработана дорожная карта по дальнейшим шагам, считает обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин. Также это может быть демонстрацией Вашингтону сильного союзника КНДР.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

Поездка лидера КНДР в Пекин по оценкам наблюдателей предпринята для того, чтобы проинформировать китайское руководство о деталях состоявшейся встречи Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом. Однако, можно полагать, что это будет не просто доклад, но и согласование последующих шагов по нормализации ситуации на Корейском полуострове и выработке, как сейчас принято говорить, дорожной карты.

Это, с другой стороны, и демонстрация Вашингтону и иным столицам, что Пхеньян не один — у него есть мощный и влиятельный союзник. В связи с этим важен и намечаемый, судя по сообщениям СМИ, визит Ким Чен Ына в Москву.

Известно, что в КНДР на встречу с Ким Чен Ыном засобирался не желающий «опоздать на автобус» премьер-министр Японии Синдзо Абэ. И в связи с этим у КНДР и Китая, чьи отношения с Токио нельзя назвать особенно дружественными, есть возможность для согласования и выработки общей линии.

Ранее агентство Nikkei Asian Review сообщило, что Ким Чен Ын прибыл в Пекин 19 июня. Это уже третий визит северокорейского лидера в КНДР за последние несколько месяцев и первый с момента встречи Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре.

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Ожидается, что в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином Ким Чен Ын обсудит итоги саммита с американским президентом. Глава Северной Кореи встречался с Си Цзиньпином в марте и мае 2018 года.