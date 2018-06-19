Поездка Ким Чен Ына в Китай: КНДР показала США своего союзника
Москва, 19 июня, 2018, 10:00 — ИА Регнум. Встреча лидеров КНДР и Китая 19 июня станет не просто докладом Ким Чен Ына председателю КНР: на ней будет выработана дорожная карта по дальнейшим шагам, считает обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин. Также это может быть демонстрацией Вашингтону сильного союзника КНДР.
Поездка лидера КНДР в Пекин по оценкам наблюдателей предпринята для того, чтобы проинформировать китайское руководство о деталях состоявшейся встречи Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом. Однако, можно полагать, что это будет не просто доклад, но и согласование последующих шагов по нормализации ситуации на Корейском полуострове и выработке, как сейчас принято говорить, дорожной карты.
Это, с другой стороны, и демонстрация Вашингтону и иным столицам, что Пхеньян не один — у него есть мощный и влиятельный союзник. В связи с этим важен и намечаемый, судя по сообщениям СМИ, визит Ким Чен Ына в Москву.
Известно, что в КНДР на встречу с Ким Чен Ыном засобирался не желающий «опоздать на автобус» премьер-министр Японии Синдзо Абэ. И в связи с этим у КНДР и Китая, чьи отношения с Токио нельзя назвать особенно дружественными, есть возможность для согласования и выработки общей линии.
Ранее агентство Nikkei Asian Review сообщило, что Ким Чен Ын прибыл в Пекин 19 июня. Это уже третий визит северокорейского лидера в КНДР за последние несколько месяцев и первый с момента встречи Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре.
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Ожидается, что в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином Ким Чен Ын обсудит итоги саммита с американским президентом. Глава Северной Кореи встречался с Си Цзиньпином в марте и мае 2018 года.