Ханты-Мансийск, 19 июня, 2018, 10:01 — ИА Регнум. Свыше 70 млн рублей выплатит фирма в Югре за разлив нефти на участке площадью 11 гектаров. Такое решение принял Нефтеюганский районный суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

Цитата из м/ф «Шапокляк». Реж. Роман Качанов. 1971. СССР Загрязнение

Установлено, что ООО «РН-Юганскнефтегаз» при эксплуатации нефтепроводов в Нефтеюганском районе допустило их неоднократные порывы. При этом нефтяные загрязнения не ликвидировались компанией на протяжении нескольких лет.

«Последствием разлива нефти на участке лесного фонда является причинение экологического вреда, повлекшего истощение природных ресурсов. В настоящее время решение суда исполнено, денежные средства поступили в бюджетную систему Российской Федерации», — сообщают в прокуратуре.

Отметим, что ООО «РН-Юганскнефтегаз» — одно из крупнейших нефтедобывающих предприятий в составе ПАО «НК «Роснефть». И если загрязняет югорскую землю, то непременно гектарами. По сообщению региональной природоохранной прокуратуры, ранее, в сентябре 2016 года, с «РН-Юганскнефтегаз» через Нефтеюганский райсуд 104 млн рублей за загрязнение лесничества на 15,7 га. Летом 2015 года на 10 га произошёл разлив нефтесодержащей жидкости в Нефтеюганском районе в результате отказа одного из нефтесборных трубопроводов Усть-Балыкского месторождения.

Как поясняют специалисты, причина аварий — ржавые нефтепроводы, отработавшие срок эксплуатации.