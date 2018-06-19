Ярославль, 19 июня, 2018, 09:54 — ИА Регнум. Перспектива разместить музей стрелкового и холодного оружия в выставочном зале имени Николая Нужина в Ярославле вызвала протесты специалистов. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Museum.ru Выставочный зал им. Нужина

Сейчас музей является филиалом муниципального музея истории города. Как сообщало ранее ИА REGNUM, мэрия города ведет переговоры с коллекционером Иосифом Ботерашвили о сдаче зала в аренду под музей оружия. Владимир Извеков, бывший директор музея истории города, Почетный гражданин Ярославля, направил в мэрию свою позицию по поводу смены профиля выставочного зала. Он против.

Есть документ, подписанный президентом страны в конце 2016 года по итогам заседания государственной комиссии по культуре при Президенте РФ. Там очень акцентирован пункт на предмет реорганизации, отчуждения, изменения профиля и прочих организационных операций со всеми учреждениями культуры. Они могут происходить только с активным участием общественности и только после глубокого обсуждения необходимости и целесообразности этого дела», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Владимир Извеков.

В случае с выставочным залом имени Нужина такого обсуждения не было. Почетный гражданин города считает, что задуманная смена ориентация музея противопоставляет культуру и оружие. Ярославль никогда не был городом оружейников — здесь процветало именно декоративно-прикладное искусство, которое является главным профилем зала.

В конце XVII, начале XVIII века ярославский регион на первых позициях по количеству крестешечников, браслеточников. Это наше. А что касается изготовления летального оружие, то в нашем регионе оно не процветало. Ради того, чтобы показать ярославцам оружие — это слишком дорогая цена. Сегодня зал Нужина, как зал декоративно-прикладного искусства — единственный, а художников, которые занимаются в этом жанре очень большое количество», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Владимир Извеков.

Зал носит имя известного ярославского ювелира, кавалера ордена Михаила Перхина фонда Карла Фаберже Николая Александровича Нужина. Родственники Нужина, с которыми связался корреспондент ИА REGNUM, также негативно оценивают смену профиля учреждения культуры.

Бывший директор музея истории города помнит, как музей сотрудничал с коллекционером оружия, и его коллекция выставлялась в зале имени Нужина. По словам Владимира Извекова, выставка не вызвала большого ажиотажа. Извеков сомневается, что музей оружия будет принципиально более рентабельным, чем выставочный зал.