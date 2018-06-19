Почетный гражданин Ярославля против музея оружия в выставочном зале Нужина
Ярославль, 19 июня, 2018, 09:54 — ИА Регнум. Перспектива разместить музей стрелкового и холодного оружия в выставочном зале имени Николая Нужина в Ярославле вызвала протесты специалистов. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Сейчас музей является филиалом муниципального музея истории города. Как сообщало ранее ИА REGNUM, мэрия города ведет переговоры с коллекционером Иосифом Ботерашвили о сдаче зала в аренду под музей оружия. Владимир Извеков, бывший директор музея истории города, Почетный гражданин Ярославля, направил в мэрию свою позицию по поводу смены профиля выставочного зала. Он против.
Есть документ, подписанный президентом страны в конце 2016 года по итогам заседания государственной комиссии по культуре при Президенте РФ. Там очень акцентирован пункт на предмет реорганизации, отчуждения, изменения профиля и прочих организационных операций со всеми учреждениями культуры. Они могут происходить только с активным участием общественности и только после глубокого обсуждения необходимости и целесообразности этого дела», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Владимир Извеков.
В случае с выставочным залом имени Нужина такого обсуждения не было. Почетный гражданин города считает, что задуманная смена ориентация музея противопоставляет культуру и оружие. Ярославль никогда не был городом оружейников — здесь процветало именно декоративно-прикладное искусство, которое является главным профилем зала.
В конце XVII, начале XVIII века ярославский регион на первых позициях по количеству крестешечников, браслеточников. Это наше. А что касается изготовления летального оружие, то в нашем регионе оно не процветало. Ради того, чтобы показать ярославцам оружие — это слишком дорогая цена. Сегодня зал Нужина, как зал декоративно-прикладного искусства — единственный, а художников, которые занимаются в этом жанре очень большое количество», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Владимир Извеков.
Зал носит имя известного ярославского ювелира, кавалера ордена Михаила Перхина фонда Карла Фаберже Николая Александровича Нужина. Родственники Нужина, с которыми связался корреспондент ИА REGNUM, также негативно оценивают смену профиля учреждения культуры.
Бывший директор музея истории города помнит, как музей сотрудничал с коллекционером оружия, и его коллекция выставлялась в зале имени Нужина. По словам Владимира Извекова, выставка не вызвала большого ажиотажа. Извеков сомневается, что музей оружия будет принципиально более рентабельным, чем выставочный зал.