Москва, 19 июня, 2018, 09:52 — ИА Регнум. Законопроект о подчинении ЦБ Госдуме намерены внести в нижнюю палату парламента депутаты фракции ЛДПР. Как передает корреспондент 19 июня, об этом сообщил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Жириновский

«ЦБ должен подчиняться Госдуме. Мы внесём законопроект и это вольное казачество прекратим», — заявил Жириновский.

По его словам, основная проблема работы Центробанка — высокая ключевая ставка и неправильная валютно-кредитная политика.

«Такая политика нам не нравится. Набиуллина нам не нравится», — заявил Жириновский. «Так что если курс не изменится, мы будем выдвигать требования вплоть до ее отставки», — добавил он.