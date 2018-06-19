Ташкент, 19 июня, 2018, 10:03 — ИА Регнум. Специальная рабочая группа компании «Узбекские железные дороги» занимается отбором предложений иностранных производителей вагонов метро, сообщает 19 июня «Подробно.uz» со ссылкой на заместителя председателя правления железнодорожной компании Акмала Камалова.

Туннель метро

По его словам, ведущие иностранные компании проявляют интерес к поставкам подвижного состава для строящейся кольцевой линии метрополитена Ташкента. Кроме этого, идет работа по созданию подвижного состава на ташкентском заводе.

Напомним, проект строительства кольцевой линии метро Ташкента рассчитан на 2017−2021 годы. Новая линия метро будет состоять из 35 станций, а её протяженность составит 52,1 км. Планируется, что средняя скорость движения составит 60 км.