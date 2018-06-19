Новосибирск, 19 июня, 2018, 09:50 — ИА Регнум. Более 30 тыс. человек остались без электроэнергии из-за неблагоприятных погодных условий в Новосибирской области 19 июня. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Новосибирской области.

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В частности, отключения имели место в 48 населенных пунктах, входящих в состав Маслянинского, а также Черепановского районов.

«Под отключение попали 48 населенных пунктов, (…) 5090 жилых домов, с населением 30 066 человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате прохождения грозового фронта на трансформаторных подстанциях 110кВ сработала автоматика, что и является причиной отключения электроэнергии в населенных пунктах.

Другие подробности пока не приводятся.

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