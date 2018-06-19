Пермь, 19 июня, 2018, 09:49 — ИА Регнум. В Пермском крае не снижается спрос на «мобильных учителей». Эксперимент, начавшийся в 2013 году, продолжается. Сегодня, 19 июня, региональное правительство приняло решение о том, что в рамках проекта «Мобильный учитель» пять муниципальных районов получат субсидии в общей сумме 6,4 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Маевский Дмитрий Иванович. Сельская учительница. 1962

Автопарк «мобильных» педагогов пополнится новыми восемью автомобилями. Повышенным спросом в сельских школах пользуются учителя английского языка, информатики и физики.

Стоит отметить, что предметы, пользующиеся спросом, не изменились с начала реализации проекта. Напомним, что эксперимент «Мобильный учитель» проходит в регионе с 2013 года. Тогда семь педагогов получили новые машины и ездили в сельские школы шести районов преподавать иностранный язык, информатику, физику, технологию. Поучаствовать в проекте изъявил желание и один психолог.

Городской учитель-предметник, получивший казенный автомобиль в личное пользование и ставший «мобильным учителем» в рамках проекта берёт на себя определённые обязательства. Например, он должен пять лет ездить в сельские школы и преподавать свой предмет. Если педагог раньше срока покидает проект, то автомобиль переходит другому претенденту на участие в эксперименте.

Добавим, что изначально Прикамье планировало закупить до 2017 года 46 автомобилей в рамках экспериментального проекта. На сегодняшний день в автопарке 30 машин. С нового учебного года добавится еще восемь автомобилей. В 2018/2019 году в 77 школах 18 сельских районов будет работать 41 «мобильный учитель».