Берлин, 19 июня, 2018, 09:55 — ИА Регнум. Христианские церкви раскритиковали законопроект земли Бранденбург, согласно которому из пепла кремированных родственников можно будет сделать семейное украшение на память, 19 июня сообщает немецкое информационное агентство DPA.

Цитата из х/ф «Пепел и алмаз». Реж. Анджей Вайда. 1956. Польша Попранная человечность

До сих пор в Германии урну с пеплом умершего родственника нужно было захоронить. Эту традицию хочет изменить правительство Бранденбурга.

Против этого законопроекта протестуют епископ протестантской церкви Дреге и архиепископ католического собора Кох. Человек, объясняют они существо уникальное, обладающее душой и разумом, таким же он должен оставаться после смерти и поэтому из него нельзя делать вещь которая будет кому-то принадлежать.

Кроме того, в законопроекте предусматривается введение ограничений на захоронения. По задумке авторов похоронить можно будет труп только начиная с веса в один кг., следует предположить, что всё что ниже этого порога является отходами. Епископы категорически несогласны с этим предложением.