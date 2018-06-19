Анадырь, 19 июня, 2018, 09:38 — ИА Регнум. В Чукотском АО началась летняя навигация через Анадырский лиман — водную преграду, разделяющую город Анадырь и единственный в районе аэропорт в поселке Угольные копи, сообщила 19 июня пресс-служба городской администрации.

Kondrashov F.A Анадырский лиман

«Открылась навигация через Анадырский лиман. 19 июня переправу начали осуществлять баржи», — говорится в сообщении.

Через несколько дней пассажирские перевозки начнет осуществлять теплоход «Капитан Сотников», а с 1 июля местные власти организуют работу пассажирского катера «Камчатка».

Добавим, в зимнее время в Угольные Копи из Анадыря можно добраться по ледовой переправе. Она работает с февраля по апрель. В остальное время в аэропорт можно улететь только вертолетом.