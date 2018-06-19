Новосибирск, 19 июня, 2018, 09:37 — ИА Регнум. В Новосибирске на Михайловской набережной посетители аттракциона «360 градусов» пять минут висели вниз головой, пока их не спасли прохожие. Как сообщает Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54» на своей странице в социальной сети, люди оказались в огромном колесе вверх ногами на высоте около десяти метров, когда оно остановилось. Посетителей удерживали ремни безопасности.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Вверх тормашками

«Отлетело какое-то колесо и мы в самом верху провисели вниз головой около пяти минут, пока мужчины не пришли на помощь и вручную не прокрутили конструкцию», — сообщила подписчица паблика, которая находилась внутри сломавшегося аттракциона.

Сообщается, что сейчас аттракцион закрыт на ремонт.

«Все новости Новосибирской области» вспомнили о том, что два года назад отец с сыном катались на колесе обозрения. В это время поднялся шквалистый ветер и начался ливень. Оператор спрятался от непогоды, оставив мужчину с ребёнком на работающем аттракционе. А 2 августа 2014 года в Центральном парке Новосибирска из-за скачка напряжения аттракцион «Фараон» начал тормозить, а кабинки, в которых находилось 20 посетителей, — раскачиваться. К счастью, тогда никто не пострадал.