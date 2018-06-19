Москва, 19 июня, 2018, 09:37 — ИА Регнум. Круглосуточное дежурство кинологов организовано на шести станциях Московского центрального кольца на период проведения чемпионата мира по футболу. Сообщение об этом опубликовано 19 июня на сайте столичной мэрии.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM МЦК Лужники

Инструкторы и специально подготовленные собаки несут службу на станциях «Лужники», «Деловой центр», «Зорге», «Стрешнево», «Кутузовская» и «Площадь Гагарина». Собаки, среди которых ризеншнауцеры, лабрадоры-ретриверы, немецкая и бельгийская овчарки и представители других пород, ранее уже работали на транспорте.

Животные способны обнаружить вещества, запрещенные законом или представляющие опасность. При этом собаки дружелюбны и привычны к большому скоплению людей.

Как сообщало ИА REGNUM, матчи мирового первенства по футболу до 15 июля примут 11 российских городов. На московских площадках в общей сложности пройдет 12 игр.

Читайте также: В Москве ограничат движение в районе стадиона «Спартак»