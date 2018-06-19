Кинологи круглые сутки дежурят на шести станциях МЦК
Москва, 19 июня, 2018, 09:37 — ИА Регнум. Круглосуточное дежурство кинологов организовано на шести станциях Московского центрального кольца на период проведения чемпионата мира по футболу. Сообщение об этом опубликовано 19 июня на сайте столичной мэрии.
Инструкторы и специально подготовленные собаки несут службу на станциях «Лужники», «Деловой центр», «Зорге», «Стрешнево», «Кутузовская» и «Площадь Гагарина». Собаки, среди которых ризеншнауцеры, лабрадоры-ретриверы, немецкая и бельгийская овчарки и представители других пород, ранее уже работали на транспорте.
Животные способны обнаружить вещества, запрещенные законом или представляющие опасность. При этом собаки дружелюбны и привычны к большому скоплению людей.
Как сообщало ИА REGNUM, матчи мирового первенства по футболу до 15 июля примут 11 российских городов. На московских площадках в общей сложности пройдет 12 игр.
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