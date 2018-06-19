Ташкент, 19 июня, 2018, 09:38 — ИА Регнум. Сотовый оператор Beeline Uzbekistan не намерен уходить с рынка Узбекистана до конца действия лицензии, которая заканчивается в 2031 году, сообщает 19 июня издание «Подробно.uz» со ссылкой на финансового директора компании Сергея Черепнина.

A.Savin Офис продаж и обслуживание клиентов Beeline

По его словам, вопрос о выходе с рынка никогда не стоял перед компанией. Оператор Unitel, который является дочерним предприятием холдинга VEON Ltd, инвестировал в информационно-телекоммуникационный сектор Узбекистана более $1 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня Черепнин заявил, что стоимость услуг сотовой связи в Узбекистане сильно зависит от государственного тарифа на использование абонентского номера.