Москва, 19 июня, 2018, 09:33 — ИА Регнум. В Москве в районе стадиона «Спартак» ограничат движение 19 июня в связи с проведением матча чемпионата мира между сборными Польши и Сенегала. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

Движение перекрыто

Отмечается, что проезд закроют на Волоколамском проезде и проезде Стратонавтов. Также будет ограничено движение на развороте на дублере Волоколамского шоссе (в сторону области) на пересечении с Волоколамский проездом.

Кроме того, на ближайших станциях метро «Спартак» и «Тушинская» возможны изменения в работе.

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Напомним, 19 июня начинают свои матчи команды из группы H. Помимо матча Польши и Сенегала, в Саранске пройдёт игра между командами Колумбии и Японии.

Также в Санкт-Петербурге сыграют Россия и Египет в рамках второго тура группового этапа. Предполается, что на поле выйдёт лидер сборной Египта Мохамед Салах.

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